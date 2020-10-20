Нарышкин заявил, что США готовят «революционный» сценарий для Молдавии

Москва, 20 октября. Американцы готовят «революционный» сценарий для Молдавии, которая в ноябре будет переизбирать президента. Об этом заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам главы СВР, США не удовлетворены кандидатурой нынешнего президента Молдавии Игоря Додона, который поддерживает конструктивные отношения с Россией и странами СНГ.

«Оценивая шансы Додона на победу как предпочтитель­ные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Ки­шиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массо­вых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», — сообщил Нарышкин.

Директор СВР отметил, что в распоряжении ведомства есть данные о подготовке к отправке в Молдавию группы американских экспертов по цветным революциям. Также Нарышкин обвинил США в грубых попытках повлиять на ситуацию в Киргизии и Белоруссии. Глава СВР назвал бесцеремонным вмешательство Вашингтона в дела дружественных России государств по периметру границ РФ.