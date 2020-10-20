Мишустин пошутил о своем назначении на пост премьера перед пандемией

Москва, 20 октября. Глава Правительства России Михаил Мишустин пошутил, отвечая на вопрос о своем назначении на пост премьер-министра перед пандемией коронавируса. Его слова на специальной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» передает ТАСС.

У Мишустина спросили, согласился бы он занять пост премьера, зная о грядущей пандемии COVID-19.

«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Это я с юмором ответил на ваш вопрос», — сказал он.

Мишутин подчеркнул, что предложение занять столь высокий пост не оценивается по рискам того, что случится после. Свое назначение премьер-министром он назвал знаком доверия со стороны президента РФ Владимира Путина.

«И тут уже думаешь о том, что, если такое доверие оказано, то как его оправдать. И, в первую очередь, доверие людей», — добавил глава Кабмина РФ.

Премьер подчеркнул, что любое лидерство — это ответственность и вызов.

Напомним, что Мишустин занял пост председателя Правительства России в январе этого года после того, как кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку. До этого он работал в должности руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Кандидатуру Мишустина выдвинул президент России.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже более миллиона человек по всему миру. Число случаев COVID-19 перевалило за 40 миллионов. Как отмечал Мишустин, в России борьба с новым вирусом проходит успешно, система здравоохранения сформировала достаточный запас прочности, передает «ФедералПресс».