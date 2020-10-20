Экономист назвал возможный вариант индексации пенсии в России

Москва, 20 октября. Госдума РФ примет тот вариант индексации пенсий, который требует минимальных средств из бюджета, заявил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии URA.RU.

«Деньги на самый дорогой вариант в 1,3 трлн найти сложно. Думаю, будет принят наименее затратный вариант», — считает эксперт.

По словам экономиста, Минфин РФ может не одобрить выделение большой суммы на выплаты пенсионерам из-за убытков в период пандемии. Беляев отметил, что даже выделение 184 млн рублей на индексацию все равно поможет пенсионерам. Он объяснил, что пропущенная индексация с 2016 года будет компенсирована пенсионерам после того, как они закончат работать.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит сразу три варианта повышения пенсий работающим пенсионерам. Варианты индексации пенсий выдвинули сенатор Василий Иконников, а также фракции ЛДПР и «Справедливой России». Речь идет о сумме от 184 млрд до 1,3 трлн рублей.