Демократы паникуют из-за предварительных итогов досрочного голосования

На протяжении последних месяцев более 90% всех авторитетных рейтинговых агентств и социологических центров в США старательно убеждают американскую и мировую общественность в одном: Дональд Трамп не имеет ни малейшего шанса победить на президентских выборах. Подробнее — в материале ФАН.

Низкая явка демократов

Совместный опрос информационного агентства Reuters и международной маркетинговой компании Ipsos от 14 октября 2020 года показал, что демократический кандидат Джо Байден опережает Трампа на 10% по симпатиям избирателей. Точно такая же цифра грядущей победы Байдена над Трампом была представлена в совместном исследовании журнала The Economist и аналитического центра YouGov. В сентябре либеральное издание Politico утверждало, что популярность Байдена достигла «волшебных» цифр, а буквально вчера исследовательская организация PRRI насчитала, что Байден одолеет Трампа с перевесом в 14%.

Сильнее всех отличилась медиа-компания Yahoo News. Согласно ее подсчетам, Байден триумфально разгромит Трампа с опережением в беспрецедентные 19% голосов.

Казалось бы, такие результаты опросов не оставляют сомнений, что Байден станет 46-м президентом США, однако реальность уже заставляет многих либерально настроенных «экспертов» вернуться с небес на землю. Невзирая на то, что американские президентские выборы назначены на 3 ноября 2020 года, досрочное голосование во многих штатах уже в самом разгаре. Более того, его промежуточные итоги, включая данные по явке избирателей, находятся в открытом доступе.

Все то же Politico, которое еще месяц назад писало о «волшебстве» Байдена, выпустило статью о возможной победе Трампа.

«Демократы внимательно изучают итоги досрочных выборов, распространяют тревожные предвыборные данные и готовятся к долгим двум неделям», — пишет автор статьи.

По предварительным итогам досрочного голосования, в колеблющемся штате Мичиган проголосовала 1/4 часть всего электората. Поразительно, что явка избирателей-демократов ниже, чем в 2016 году, а явка избирателей-республиканцев превышает показатели прошлых президентских выборов на 10%.

Робкие надежды демократов на победу Байдена в Техасе полностью развеялись, когда стало известно, что на досрочное голосование явилось на 13% больше избирателей-республиканцев, чем в 2016 году. Явка молодежи, главным образом студентов, упала на досрочном голосовании на 11% в сравнении с 2016 годом.

Львиная доля молодежи в США — либералы и ультра-либералы. Поэтому ясно, что демократы не досчитаются голосов. Ситуация для Байдена осложняется еще и тем, что традиционно большинство консервативно настроенных избирателей проголосует непосредственно в день выборов — 3 ноября. На досрочное голосование предпочитали приходить сторонники Демократической партии, однако их низкая явка и высокая явка сторонников республиканцев не предвещает для Байдена ничего хорошего.

Мрачный сигнал

Другой мрачный сигнал для Байдена — полное отсутствие наглядной и зримой поддержки со стороны американцев. Они тысячами посещают митинги Дональда Трампа во всех штатах, куда бы он ни приехал, однако на любом из публичных мероприятий Байдена едва ли насчитывается 10-20 человек. Важный символ поддержки Трампа — количество плакатов в его поддержку, которые граждане расставляют возле своих домов. Все наблюдатели отмечают, что дворовые плакаты в поддержку Байдена редко встретишь перед домами американцев, тогда как пригороды многих городов буквально усыпаны знаками «Trump-Pence 2020».

Еще один признак будущей победы Трампа: данные независимых, а не ангажированных опросов. Легендарная социологическая компания Gallup, известная точностью своих исследований, принципиально не ведет оценку предвыборных рейтингов кандидатов на президентский пост из-за серьезного медиа-давления и нежелания раскалывать общество.

Однако Gallup проводит другие опросы, которые позволяют спрогнозировать, что демократам и Байдену на выборах придется несладко. Во-первых, компания выяснила, что впервые с 2004 года большее число американцев стало ассоциировать себя с Республиканской партией, чем с Демократической. Во-вторых, в начале октября 56% опрошенных американцев признали, что чувствуют себя при Дональде Трампе лучше, чем четыре года назад при его предшественнике Бараке Обаме. К слову, это самый высокий результат для действующего президента за всю историю подобных исследований.