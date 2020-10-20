Костя Цзю назвал «вшивыми» украинских фанатов за травлю боксера Ломаченко

Василий Ломаченко остается одним из лучших боксеров в легком весе, а те, кто устроил травлю на спортсмена — «вшивые болельщики». Об этом ФАН заявил знаменитый боксер Константин Цзю, комментируя появившиеся в Сети высказывания о Ломаченко после того, как тот проиграл бой американцу Теофимо Лопесу.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO украинский боксер Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу, уступив ему титул абсолютного чемпиона мира по боксу. Бой прошел 18 октября в американском городе Лас-Вегас. 23-летний Лопес одержал победу в 12-раундовом поединке решением судей. Счет судейских записок составил 116:112, 119:109, 117:111. Таким образом Ломаченко потерпел второе поражение в карьере, но, по мнению Константина Цзю, остается одним из лучших боксеров.

«Я не согласен ни с одним из этих решений, — сказал бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю. — Конечно, Василий Ломаченко не доработал в этом бою. Я не хочу сказать, что его засудили. Он не убедительно выступал в этот раз, в отличие от предыдущих поединков. На чужой территории так нельзя выступать. Он не проиграл, но он не выиграл. И не смотря на это, Василий Ломаченко для меня остается одним из лучших боксеров в легком весе».

А вот на родине боксера, на Украине, поражение титулованного боксера восприняли неоднозначно. К примеру, коллега по цеху Ломаченко Иван Редкач сразу после боя сначала поддержал земляка.

«У каждого механизма есть свой ресурс и наш Идол тоже не железный...не судите строго...Вася, мы все, вся Украина с тобой!!! Ждем обратно в ринг!!!», — написал по окончании боя в своем аккаунте в Instagram Радкевич.

Но через пару часов Радкевич неожиданно опубликовал признание в любви к противнику своего земляка Лопесу.

«Теперь новый Лопезченко, украинские фанаты бокса любят тебя!»

Отличился своими высказываниями и мэр Львова Андрей Садовый. Он прямо обвинил знаменитого боксера в предательстве Украины.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко, но когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя. И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — заявил мэр Львова.

В Федерации бокса России раскритиковали резкие высказывания украинских спортсменов и политиков в адрес Ломаченко. Генеральный секретарь Умар Кремлев не только поддержал прославленного боксера словами, но и пригласил двукратного олимпийского чемпиона в Россию.

«Когда Василий выигрывал, он всем был нужен, а сейчас проиграл и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата с хлебом и солью», — написал в своем аккаунте в социальной сети Instagram Умар Кремлев.

Умар Кремлев назвал Ломаченко гордостью для всего боксерского сообщества, который навсегда вписал свое имя в историю бокса.

«Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Видимо, это любимое дело верных солдатов диванных войск — травить других», — выразил свое мнение Умар Кремлев.

Досадные проигрыши в карьере любого боксера — обычное дело. Никто не застрахован от поражений, отметил собеседник ФАН, легендарный чемпион прошлых лет Константин Цзю.

«Это дело самих людей. Есть такое слово «лояльность». Выиграл ты или проиграл. Если он твой настоящий болельщик, фанат, преданный тебе, он будет с тобой навсегда. Те, кто так комментируют проигрыш моего друга Василия Ломаченко, это вшивые болельщики», — заявил Константин Цзю.

Именно неудачи на боксерском ринге стали в свое время причиной ухода из профессионального спорта нынешнего мэра Киева Владимира Кличко. ФАН попытался узнать у него самого, как он относится к поражению Ломаченко, но в пресс-службе киевского градоначальника нам отказали в комментарии, сославшись на непростую эпидемическую ситуацию в Киеве и на занятость самого Кличко.

Отметим, что с поддержкой Ломаченко выступил его друг, еще один украинский прославленный боксер-тяжеловес Александр Усик. После боя, когда стал известен его результат, Усик приободрил Василия, процитировав стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Это сообщение в социальной сети Усика получило более ста тридцати тысяч отметок «нравится»

Скорее всего, эти слова поддержки вновь подольют масла в огонь конфликта боксера с теми, кого Константин Цзю назвал «вшивыми болельщикам». Вероятно, именно с их подачи и Ломаченко и Усик, якобы за пророссийскую позицию, попали в черный список украинского сайта «Миротворец».

Но ясли на Украине нападки и гонения на столь ярких и прославленных боксеров будут продолжаться, может, им действительно стоит воспользоваться предложением генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева? В России их талант и способности уж точно будут оценены по достоинству.