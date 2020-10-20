Водонаева заявила об отсутствии секс-символов в российском кино

Москва, 20 октября. Участница проекта «Дом-2» 38-летняя Алена Водонаева в своем Instagram заявила, что среди российских актеров, по ее мнению, нет ни одного красивого мужчины. Все они либо «пузатые», либо «облезлые», считает блогер.

По словам Водонаевой, новые лица в кино вызывают у нее симпатию, но не более. Восхищаться их внешностью она не готова.

«Меня воротит от лицемерия, когда читаю что-то про космическую красоту там, где ее нет… Талант — есть. Но мы же про красоту»,— считает Алена.

По мнению блогера, красивых актрис в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Тут же она предложила своим подписчикам самим догадаться, кого она имеет в виду.

«Я люблю красивых женщин. Красивых! Высоких, стройних, с лицами, приближенными к стандартам красоты. Не ******* себе, во имя моды и толерантности, стандарты всегда были и есть. Красивые женщины были и будут», — добавила она.

По отношению к мужчинам-актерам Водонаева была совсем категорична.