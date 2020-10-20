Названы категории людей с низкой выработкой антител к коронавирусу

Москва, 20 октября. Антитела к коронавирусу гораздо хуже вырабатываются у пожилых людей, а также у тех, кто злоупотребляет спиртными напитками и испытывает постоянный стресс. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, специалисты проанализировали процесс формирования антител к коронавирусу после введения вакцины от COVID-19. Согласно результатам, у людей старше 80 лет иммунная система долго реагирует на вакцину, в результате чего антитела формируются плохо. При этом у некоторых пожилых людей более положительная реакция на вакцину, однако такие люди ведут здоровый образ жизни.

Кроме того, плохая выработка антител к коронавирусу зафиксирована у людей, которые регулярно употребляют спиртные напитки. Это обусловлено плохой защитной реакцией организма, так как алкоголь токсичен для любой размножающейся клетки. Аналогичная реакция наблюдается у людей, которые испытывают постоянный стресс.

«Стресс постоянный или постоянные стрессовые состояния тоже неблагоприятно влияют на размножение клеток, которые продуцируют антитела», — пояснил Гинцбург.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге стартовали испытания третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции. В испытаниях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет. Клиническая часть исследований будет завершена к концу 2020 года.