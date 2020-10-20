Мишустин констатировал устойчивость России к санкциям

Москва, 20 октября. Россия уже привыкла к санкциям, устойчива к ним и хорошо справляется в условиях ограничений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет РИА Новости.

«[Россия] справляется хорошо. В этом смысле Россия, или российское государство, Российская империя, привычно живет в модели санкций», — отметил глава Кабмина РФ.

Ранее группа сенаторов от Демократической партии США подготовила новый санкционный список против России. Очередные экономические и политические ограничения могут быть введены из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Кроме того, советник по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена заявил, что в России почти не осталось граждан и компаний, на которые США могли бы наложить санкции. О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон ищет новые возможности, чтобы «продемонстрировать недовольство». Однако это довольно сложно сделать из-за всеобъемлющего характера действующих ограничений.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью санкций США является сдерживание развития России, ограничения носят комплексный характер и вредят сотрудничеству. Путин напомнил, что за последние четыре года США 46 раз принимали новые санкции или расширяли предыдущие.