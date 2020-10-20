Военный суд оставил без изменений приговор фигурантам дела «Сети» в Пензе

Пенза, 20 октября. Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) в Пензе. Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор Приволжского окружного военного суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказал судья.

Судебное заседание проходило в Власихе. Фигуранты дела и их адвокаты принимали участие в процессе по видеосвязи из зала Пензенского областного суда. Представители защиты уже заявили, что намерены подать кассационные жалобы и направить жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, «Сеть», признанная террористической организацией, была создана в 2016 году. В нее входили ячейки в Пензе, Санкт-Петербурге и Москве.

10 февраля 2020 года члены запрещенной организации, в зависимости от их действий, были признаны виновными по статьям о создании и участии в террористическом сообществе, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о покушении на незаконный оборот наркотиков. Фигуранты получили сроки от шести до 18 лет. Максимальный срок получил Дмитрий Пчелинцев.