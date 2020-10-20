Врач назвала незаменимые лекарства в период пандемии

Москва, 20 октября. Российский врач-терапевт Людмила Лапа назвала лекарства, которые должны быть у каждого человека в домашней аптечке в период пандемии. Эксперт объяснила в комментарии телеканалу «Звезда», что эти препараты позволят оказать помощь до приезда врача.

«В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Обязательно вызвать врача, но самое главное — чтобы было чем помочь до его прихода», — отметила Лапа.

Специалист объяснила, что при повышении температуры необходимо принять аспирин. Помимо аспирина в аптечке должны быть антибиотики, лучше макролиды. Кроме того, следует положить в аптечку ацикловир, поскольку этот первичный препарат помогает против вируса.

Также для поддержки иммунной системы необходим изопринозин. Лапа рекомендовала добавить в аптечку препараты на основе лактобактерий и бифидобактерий. Врач рассказала, что при первых признаках недомогания необходимо вызвать врача и сократить количество социальных контактов.

Ранее иммунолог Георгий Викулов объяснил, как можно натренировать иммунитет. По словам специалиста, повысить иммунитет, а значит, более надежно защититься от вирусов, по силам каждому. Сделать это можно, изменив свои повседневные привычки. Он напомнил, что нужно навсегда забыть о вредных привычках.