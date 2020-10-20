Садальский ответил на заявление Асмус о низких зарплатах в театре

Москва, 20 октября. Актер Станислав Садальский ответил на заявление коллеги Кристины Асмус о низких заработных платах в театре. В разговоре с «Телепрограммой» он объяснил, от чего зависит доход артистов.

Асмус ранее призналась, что ей не раз «приходилось жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами ради спектаклей». Артистка рассказала, что за игру на сцене получает менее 22 тысяч рублей.

Садальский отметил, что, действительно, далеко не все работающие в театре актеры получают хорошие деньги.

«Может, она там служит на четверть ставки?! Я работаю в театральной антрепризе. У нас вот зависит от зрителей зарплата. Популярен ты или нет», — пояснил актер.

По его словам, зрители приходят посмотреть на известных актеров, которых за глаза называют «обезьянами». Садальский уточнил, что в постановке таких «обезьян» должно быть минимум две.

«У нас есть много хороших актеров, но их никто не знает, потому что они снимаются в самодеятельности. Скажу, что сегодня кого танцуют, того и снимают», — заключил артист.

Асмус, которая находится на двухнедельном карантине из-за заболевания COVID-19, кроме того откровенно рассказала о самой постыдной роли в своей фильмографии. По словам знаменитости, это не работа в «Тексте», после которой она столкнулась с травлей, а картина «Что творят мужчины» режиссера Сарика Андреасяна.