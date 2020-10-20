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Манукян объяснил, чем для сторонников Тихановской опасен удар по Nexta

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Манукян объяснил, чем для сторонников Тихановской опасен удар по Nexta

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян объяснил, чем для сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской опасно решение суда Минска о запрете проекта Nexta. Ранее стало известно, что суд Центрального района Минска признал информационный канал Nexta-Live, а также логотип NEXTA экстремистскими материалами. Власти страны будут наказывать тех, у кого в телефоне найдут подписку на Nexta, рассказали в пресс-службе Верховного суда Белоруссии изданию «Подъем». Подобные действия будут расцениваться как распространение экстремистских материалов.

Telegram-канал Nexta-Live и связанная с ним сеть каналов публикуют информацию о событиях в Белоруссии, а также координируют проведение массовых несогласованных акций, направленных против белорусских властей.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян на основании собственных инсайдерских источников рассказывает о подоплеке белорусских протестов, которые, по его данным, напрямую координируются и финансируются Западом.

«По щупальцам спрута под названием Nexta нанесен весьма ощутимый удар, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело даже не в том, что этот канал будут блокировать. Суть в том, что канал, его контент и логотип признаны экстремистскими.

Теперь каждый, кто захочет поделиться информацией с канала с запрещенным контентом, тысячу раз подумает, стоит ли рисковать. И оставаться подписчиком этого канала с сегодняшнего дня уже небезопасно. Подписка на экстремистское издание — не самая лучшая идея.

По примеру участников Telegram-чатов, которые в прошлом уже готовили «революции», каждый из подписчиков может быть признан частью экстремистского сообщества.

Манукян объяснил, чем для сторонников Тихановской опасен удар по Nexta

По мнению Манукяна, белорусские власти начали грамотно работать на опережение, чтобы не допустить разрастания «Беломайдана», который координирует и организует сеть Nexta.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко, безусловно, начал работать на опережение. Впереди 25 октября, день истечения нелепого ультиматума, который распространяют горе-революционеры из Литвы под руководством своего новоявленного лидера Светланы Тихановской.

Теперь их главный информационный ресурс, а точнее рупор, оказался в Белоруссии вне закона. У белорусских властей появилось законное основание задерживать людей, которые будут распространять ролики и посты канала Nexta-Live и связанных с ним проектов.

Насколько я знаю, владельцы сетки каналов уже чешут в затылке и спешно пытаются переименоваться или каким-то иным образом вернуться в рамки законного поля. Но лед тронулся, и господа из Польши получили первый болезненный удар. А сколько их еще впереди! Для них все самое интересное только начинается», — предупредил Вадим Манукян.

Протесты в Белоруссии начались после подведения результатов августовских президентских выборов, на которых, по данным белорусского ЦИК, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, координирует протестную активность в Белоруссии. Тихановская предъявила белорусским властям ультиматум, потребовав от Александра Лукашенко до 25 октября отказаться от власти.

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