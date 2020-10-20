Манукян объяснил, чем для сторонников Тихановской опасен удар по Nexta

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян объяснил, чем для сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской опасно решение суда Минска о запрете проекта Nexta. Ранее стало известно, что суд Центрального района Минска признал информационный канал Nexta-Live, а также логотип NEXTA экстремистскими материалами. Власти страны будут наказывать тех, у кого в телефоне найдут подписку на Nexta, рассказали в пресс-службе Верховного суда Белоруссии изданию «Подъем». Подобные действия будут расцениваться как распространение экстремистских материалов.

Telegram-канал Nexta-Live и связанная с ним сеть каналов публикуют информацию о событиях в Белоруссии, а также координируют проведение массовых несогласованных акций, направленных против белорусских властей.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян на основании собственных инсайдерских источников рассказывает о подоплеке белорусских протестов, которые, по его данным, напрямую координируются и финансируются Западом.

«По щупальцам спрута под названием Nexta нанесен весьма ощутимый удар, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Дело даже не в том, что этот канал будут блокировать. Суть в том, что канал, его контент и логотип признаны экстремистскими. Теперь каждый, кто захочет поделиться информацией с канала с запрещенным контентом, тысячу раз подумает, стоит ли рисковать. И оставаться подписчиком этого канала с сегодняшнего дня уже небезопасно. Подписка на экстремистское издание — не самая лучшая идея. По примеру участников Telegram-чатов, которые в прошлом уже готовили «революции», каждый из подписчиков может быть признан частью экстремистского сообщества.

По мнению Манукяна, белорусские власти начали грамотно работать на опережение, чтобы не допустить разрастания «Беломайдана», который координирует и организует сеть Nexta.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко, безусловно, начал работать на опережение. Впереди 25 октября, день истечения нелепого ультиматума, который распространяют горе-революционеры из Литвы под руководством своего новоявленного лидера Светланы Тихановской. Теперь их главный информационный ресурс, а точнее рупор, оказался в Белоруссии вне закона. У белорусских властей появилось законное основание задерживать людей, которые будут распространять ролики и посты канала Nexta-Live и связанных с ним проектов. Насколько я знаю, владельцы сетки каналов уже чешут в затылке и спешно пытаются переименоваться или каким-то иным образом вернуться в рамки законного поля. Но лед тронулся, и господа из Польши получили первый болезненный удар. А сколько их еще впереди! Для них все самое интересное только начинается», — предупредил Вадим Манукян.

Протесты в Белоруссии начались после подведения результатов августовских президентских выборов, на которых, по данным белорусского ЦИК, убедительную победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Занявшая второе место Светлана Тихановская, которая в настоящее время находится в Литве, координирует протестную активность в Белоруссии. Тихановская предъявила белорусским властям ультиматум, потребовав от Александра Лукашенко до 25 октября отказаться от власти.