Настя Каменских выложила в Сеть обнаженное фото у бассейна

Москва, 20 октября. Украинская певица Настя Каменских выложила в Instagram свое обнаженное фото у бассейна.

Знаменитость, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала в своем аккаунте фото, где позирует полностью без одежды.

«Любовь и принятие себя, свобода быть собой – ценные дары, которые каждый человек может подарить себе сам», — подписала пост артистка.

Поклонники не смогли сдержать эмоций, увидев роскошные формы 33-летней звезды. Подписчики Насти то и дело оставляли восторженные комментарии под снимком.

«Вы пример для подражания. Открытая, искренняя, красивая и энергичная женщина без комплексов. Вы умеете вдохновлять! Вы неотразима, не к чему придраться. Верные слова вы говорите. Добра вам и любви» — отмечали фанаты певицы.

Настя Каменских – девушка эффектная и соблазнительная. Она всегда делает ставку на собственную сексуальность. Недавно певица показала провокационное фото с лифом, который «еле держит» ее грудь.