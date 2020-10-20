Азербайджан заявил о взятии под контроль города и 24 сел в Карабахе

Баку, 20 октября. Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город Зангелан и еще 24 села в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Наконец, освобожден город Зангелан», — сказал Алиев.

Он также добавил, что азербайджанская армия взяла под свой контроль 24 села в Зангеланском, Физулинском, Джабраильском и Ходжавендском районах Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что Зангеланский район расположен на границе с Арменией. Общая площадь района составляет более 700 квадратных километров. В Зангеланском районе располагался город Зангелан и 83 села.

Баку утверждает, что с начала октября азербайджанская армия «освободила» в Нагорном Карабахе несколько десятков сел, а также город Джабраил. Власти Армении и Карабаха опровергали эту информацию. При этом глава Правительства Армении Никол Пашинян отмечал, что армянские войска отступили на некоторых участках фронта.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе начались масштабные вооруженные столкновения между армянскими и азербайджанскими военными. 18 октября стороны объявили перемирие, однако боевые действия возобновились в этот же день, после чего Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.