Супероружие Трампа бессильно против России и Китая

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед избирателями в штате Висконсин, в очередной раз затронул тему американского оружия. По словам хозяина Белого дома, американским вооруженным силам завидуют Россия, Китай, Северная Корея и другие страны.

Ранее действующий американский президент, у которого на носу перевыборы, уже касался темы американского превосходства. В конце сентября он заявил, что в распоряжении Вашингтона имеется некое «супероружие», которым США готовы дать ответ на новые военные разработки Москвы и Пекина.

Являются ли слова Трампа лишь обычным предвыборным пиаром, или в распоряжении Штатов действительно есть некое «вундерваффе», способное изменить картину современной войны? Разбирался обозреватель ФАН.

Президент-миротворец

Рассказ о новом американском супероружии лучше всего начать с двух показательных фактов. Первый: в 2020 году военный бюджет США достиг отметки 738 млрд долларов. В последний год президентства Барака Обамы на национальную оборону Штаты тратили «всего» 611 млрд долларов. Таким образом, за четыре года власти Трампа Пентагон стал получать где-то на четверть больше ассигнований, чем при чернокожем президенте-демократе.

Второй факт часто находится в тени первого. Именно Трамп, в отличие от Обамы, может претендовать на статус «президента мира» и даже номинироваться на Нобелевскую премию. Дело в том, что за четыре года он не только не начал ни одной новой войны с участием Америки, но и смог частично вытянуть свою страну из ряда конфликтов, в частности из Сирии и Афганистана. Да, Америка по-прежнему воюет в этих горячих точках, но ее присутствие там последовательно сокращается.

Кстати, с Ираком ситуация в чем-то похожа. Официально вооруженные силы США прекратили оккупацию этой ближневосточной страны еще в 2011 году, при Обаме, но фактически масштабно присутствовали там вплоть до начала 2020 года. Вывод войск из Ирака санкционировал опять-таки Трамп, приказав сократить там военное присутствие США с 15 баз до двух.

Трампу удалось сделать невозможное: до сих пор таким же миротворческим даром могли похвастаться лишь два американских президента — Ричард Никсон и Джимми Картер. Обоих на родине явно недолюбливали: первого за уход из Вьетнама «наказали» Уотергейтским скандалом, а второму премию мира за Кэмп-Дэвид дали только в 2002 году, то есть 20 лет спустя после его скандального проигрыша «ястребу» Рональду Рейгану.

Резюмируя, можно сказать что сегодняшние раздувшиеся благодаря Трампу американские военные бюджеты действительно тратятся «дома». Это позволило наконец-то частично довести до ума многие буксовавшие при Обаме перспективные военные разработки, но этим дело и ограничилось. Связано это с простым фактом: качество этих разработок, начатых в последние десятилетия, внезапно оказалось гораздо ниже заявленных изначально параметров, зато стоимость — просто фантастической.

Не летит, не плывет, не стреляет

В самом деле, «наследство», которое досталось Трампу в качестве перспективных видов вооружений, оказалось специфическим. Создавалось впечатление, что генералы времен Джорджа Буша-младшего и Обамы начитались дешевых комиксов, в которых супергерои крушили обычные танки и вертолеты фантастическим оружием, нарушающим законы не только физики, но и формальной логики.

Возьмем как пример проект нового «малозаметного» эсминца серии Zumwalt, разработка которого стартовала в 2007 году, еще при Буше-младшем. На производство трех эсминцев этой программы на сегодняшний день потрачено уже почти 13 млрд долларов. Полная же стоимость программы «стелс-эсминцев», включающая в себя также затраты на исследования и разработку, и вовсе оценивается в 22,5 миллиардов.

За такие-то безумные деньги, которые практически равны стоимости двух полностью укомплектованных новейших атомных авианосцев типа Gerald R. Ford, Пентагон получил в свое распоряжение предельно спорный военный корабль.

Изначальная идея, заложенная в конструкцию Zumwalt, была весьма оригинальной. ВМС США хотели получить хорошую и дешевую «стартовую платформу» для крылатых ракет «Томагавк». Концепция использования таких платформ тоже была понятной — подойти к берегам возможного противника, массово запустить «Томагавки», после чего скрытно уйти.

Другой момент, что «Зумволт» пришлось конкурировать за военный бюджет с переоборудованием старых атомных подлодок класса «Огайо» — их тоже хотели сделать носителями «Томагавков». Поэтому вопрос скрытности нового проекта был поставлен оригинально: «Чтобы было не хуже, чем у подлодки».

В итоге какую-то степень скрытности кораблям проекта Zumwalt обеспечить удалось, но безумно дорогой ценой. Да и «Томагавков» на них поставили действительно много, по 80 штук на каждый. Вот только общая идея «дешевого стартового стола» для ракет превратилась в свою противоположность: переоборудование старой АПЛ класса «Огайо», способной нести 154 крылатые ракеты против 80 ракет у «Зумволта», оказалось более чем в два раза дешевле, а надежность проверенной десятилетиями эксплуатации подлодки — в разы выше.

Кроме того, бездумное копирование многих систем «Огайо» на «Зумволты» оказалось неудачным. Например, на эсминцах установили необычную энергетическую установку типа «турбина-генератор-электродвигатель», использованную на подлодках и обеспечивающую небывало низкий уровень шума. В такой установке двигатель вращает генератор, а он уже питает все бортовые системы, включая мощные гребные винты, работающие от электродвигателей. Отличие состоит лишь в том, что на Zumwalt вместо атомного реактора «Огайо» поставили дизель-газотурбинный двигатель. Такое «незначительное» изменение резко подняло в стоимости двигательную установку и снизило ее надежность.

Еще смешнее вышло с «супероружием» для новых эсминцев. Вначале на них думали установить перспективную электромагнитную пушку — рельсотрон. В теории это оружие выглядело очень привлекательно: стоимость боеприпаса была копеечной, а ресурс ствола — просто гигантским. На деле же оказалось, что такое оружие съедает все энергетические мощности корабля: вооруженный рельсотронами эсминец превращался бы в плавучий лафет для пушки и «отключался от сети» после каждого выстрела. До «момента истины», когда выяснилось, что рельсотрон на «Зумволтах» просто не работает, на него потратили около полумиллиарда долларов.

Выбранное в итоге решение о пушках для новых эсминцев было и того показательнее. Вместо не оправдавших себя рельсотронов решили использовать два обычных 155-миллиметровых артиллерийских орудия AGS со специальными активно-реактивными снарядами, обеспечивающими дальность стрельбы до 148 километров.

Опять-таки, заявленные характеристики орудия выглядели поразительно: на такое расстояние до сих пор могли стрелять только специальные пушки с очень ограниченным ресурсом. Все бы ничего, вот только стоимость одного активно-реактивного боеприпаса для пушки AGS составила более 800 тысяч долларов. Для сравнения: отлично обкатанная в десятках вооруженных конфликтов крылатая ракета «Томагавк», под которую и создавали «Зумволт», бьет на 2,5 тысячи километров и стоит лишь ненамного дороже — около миллиона долларов.

В результате вот уже четыре года командование ВМС США ищет альтернативу «золотым» снарядам для пушки «Зумволта». А «суперэминец» остался тем, чем он и был запланирован изначально, — обычной платформой для запуска «Томагавков» в сторону низкотехнологичного противника. Поскольку против России или Китая такую «посудину» применять просто страшно — потопят еще на подходе.

Секретные программы «на тоненького»

Пример «Зумволта» был взят как наиболее показательный. Ведь фактически те же проблемы сопровождают многие другие программы перспективного американского оружия: от перспективного истребителя пятого поколения F-35 и лазера воздушного базирования до гиперзвуковых ракет, которыми Трамп сегодня пугает Россию и Китай.

Скажем, несмотря на общую секретность программ разработки гиперзвукового оружия, которая не позволяет оценить их реальный прогресс, уже очевидно, что США серьезно отстают от России и даже Китая в испытаниях и принятии ракет на вооружение. Есть сомнения и в заявленных параметрах, так как все предыдущие испытания американских гиперзвуковых ракет проходили «на краешке» формального гиперзвукового диапазона. В частности, скорость ракеты-демонстратора Х-51 в реальных испытаниях, да и то лишь с третьей попытки, достигла 5,1М, тогда как ее проектная скорость заявлялась в 6–7М, а «настоящий» гиперзвук начинается с 5М.

Если попытки США достичь стабильного полета на гиперзвуке сравнить с целой серией успешных испытаний российских гиперзвуковых «Цирконов», «Кинжалов» и «Авангардов», то станет понятно, что высказывания Трампа — это не более чем стремление выдать желаемое за действительное.

Возможно, Вашингтон и сможет запугать подобными заявлениями Пхеньян. Однако с Пекином и тем более с Москвой такой подход не сработает: скорее всего, в обеих столицах просто усмехнутся насчет нового «сверхоружия» Трампа — и ускорят собственные разработки, которые и так уже опережают американские. А Штаты будут тратить все больше денег у себя дома в попытке довести до ума то, что было бездумно начато в предыдущие десятилетия.