США расширили санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 20 октября. США расширили санкции против участников проекта «Северный поток — 2». Заявление об этом появилось на официальном сайте Госдепа, пишет РИА Новости.

Согласно документу, под новые ограничительные меры попали компании, предоставляющие услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки российского трубопровода.

Помимо этого, Госдеп призвал Москву отказаться от использования своих энергоресурсов «для давления на другие страны».

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео заявил, что Штаты сформируют коалицию для противодействия строительства СП-2. В ответ министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин будет самостоятельно определять свою энергетическую политику, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Маас также выразил уверенность, что проект будет завершен.

Напомним, «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацию проекта поддерживают многие европейские страны, поскольку они заинтересованы в бесперебойных поставках российского газа, но США однако стремятся всячески препятствовать возведению трубопровода. Причина этого проста — Вашингтон хочет подсадить Европу на свой сжиженный природный газ.