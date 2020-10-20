Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими в Белоруссии

Минск, 20 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о смене тактики борьбы с протестующими в республике гражданами, передает БелТА.

Глава государства напомнил об ответственности за противоправные действия и пообещал, что власти «в спокойном режиме найдут каждого».

«Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», — указал он.

В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых Лукашенко одержал победу с подавляющим большинством голосов. Оппозиция, поддерживающая Светлану Тихановскую, не согласилась с итогами голосования. По республике прокатилась волна массовых акций протеста. К манифестантам присоединились работники заводов и других предприятий, которые объявили забастовки.

Тихановская ранее выдвинула властям Белоруссии ряд условий, среди которых уход Лукашенко с поста президента. И предупредила, что в случае их невыполнения вся страна 25 октября «мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». В комментарии ФАН белорусский политолог Андрей Сыч назвал заявления Тихановской высокомерными.