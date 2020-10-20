На Украине «проверят» граждан, получающих деньги и посылки из РФ

Представители сразу нескольких общественных организаций Украины выступили с инициативой введения жесткого контроля над получаемыми гражданами денежными переводами, а также посылками и бандеролями из России. Как утверждают авторы идеи, это позволит официальному Киеву убить сразу двух зайцев: обеспечить выплату в казну дополнительных налогов и проверить указанную категорию граждан на возможную причастность к «сепаратистской деятельности».

Несмотря на предупреждения независимых экспертов о том, что нововведение вызовет очередную волну националистической истерии, в ряде регионов подобные проверки уже проводятся — в тестовом режиме. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

70-летний киевлянин Владимир Н. столкнулся с необычной проблемой. Один из банков украинской столицы заблокировал перевод на сумму в 10 тысяч рублей, которые пенсионеру выслал его сын из Москвы. Сотрудники финансового учреждения пояснили Владимиру Ивановичу, что для получения денег адресату необходимо представить справку о доходах и отсутствии задолженности по коммунальным услугам.

В приватной беседе Н. сказали: перевод был отправлен из РФ, которая Верховной радой признана «страной-агрессором», и соответствующим структурам теперь необходимо выяснить источник поступления средств и цель их использования. Соответствующая выплата была разрешена лишь после продолжительного разбирательства.

Не менее неприятные минуты пришлось испытать и историку из Черниговской области Нине Осипчук (фамилия изменена). В отделении крупной почтовой службы женщине пришлось объяснять, зачем ей понадобились комплект формы белогвардейского штабс-капитана и копии воззваний 1919 года с призывами противостоять петлюровцам.

«Содержимое посылки, присланной моими коллегами из Брянска, было расценено как «крамола», — грустно улыбается Осипчук. — Мне с трудом удалось доказать «сознательным общественникам», что все это необходимо для музейной работы».

Сами же «сознательные общественники» заявляют, что практика подобных проверок должна стать тотальной.

«Нет ничего страшного в том, что в вышеперечисленных случаях людям были причинены некоторые неудобства, — говорит один из авторов проекта, активист запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Михаил Олейник. — Если человек не сепаратист и получает деньги и подарки не на подрыв устоев [украинского] государства, ему не нужно бояться. А вот изменников родины ждет самое суровое наказание. И мы добьемся своего, пусть нам придется даже устроить перлюстрацию (было употреблено нецензурное словосочетание. — Прим. ФАН) всех без исключения переводов и бандеролей».

Кто именно и каким образом будет заниматься такой «перлюстрацией», пока не сообщается. Соответствующее предложение уже подано на согласование ряду депутатских групп при Верховной раде.

«Эта инициатива выглядит по меньшей мере странно, — сказал Федеральному агентству новостей юрист Владимир Боровой. — В настоящее время похожее «инспектирование» действительно проводится представителями правоохранительных органов, но при наличии необходимых разрешительных документов. Если же «бдительность» националистически настроенных общественных организаций получит одобрение на самом высоком уровне, мы столкнемся с новыми проявлениями паранойи «патриотов» и не исключено, что с нарушениями прав человека».

Боровой напомнил, что в свое время на Украине уже действовали так называемые «патрули», пытавшиеся блокировать денежные переводы украинских «гастарбайтеров» и подвергавшие травле соотечественников за тесные контакты с родственниками в РФ.

«Тогда методы «патриотов» вызвали бурю протеста — не стоит повторять ошибок прошлого», — резюмировал он.

Как бы там ни было, а на форумах в украинском сегменте Всемирной паутины идея «проверки» граждан, получающих переводы и посылки из России, в целом была раскритикована. Дескать, для многих украинцев посылаемые родственниками средства являются едва ли не единственной возможностью выжить в условиях безработицы, резкого роста тарифов и подорожания продуктов.

«А на теме патриотизма отдельные политические силы, как правило, спекулируют накануне выборов (местные выборы на Украине назначены на 25 октября. — Прим. ФАН)», — подытожил один из пользователей Сети.

1 Организация запрещена на территории РФ.