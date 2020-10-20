Telegram-канал NEXTA признали экстремистским в Белоруссии

Минск, 20 октября. Центральный районный суд Минска признал экстремистскими Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу суда.

«Такое решение принято в связи с содержанием информационной продукции (видеороликов, призывов и публикаций как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности», — говорится в сообщении белорусского агентства.

Также отмечается, что авторы каналы публично призывали к массовым беспорядкам и занимались их организацией. По решению суда Министерству информации Белоруссии поручено немедленно включить канал NEXTA и его символику в список экстремистских материалов.

Напомним, Telegram-канал NEXTA приобрел популярность в Белоруссии на волне массовых беспорядков в республике. Редакция канала, находящаяся в Польше, распространяла личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов, обеспечивавших порядок во время несанкционированных акций, и призывала к насильственным действиям по отношению к силовикам.

Ранее сотрудник белорусского ОМОНа выиграл суд у NEXTA из-за фейкового фото. Telegram-канал опубликовал снимок, утверждая, что на нем якобы запечатлен силовик в компании проституток, однако омоновец доказал, что на фото совсем не он.