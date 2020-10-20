Военный эксперт объяснил, почему СНВ-3 обречен на провал

Российская инициатива по заморозке ядерных арсеналов показывает готовность Москвы к компромиссам, но демонстрирует, что американцы не могут выходить за границы, определяемые интересами национальной безопасности. Такое мнение ФАН высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Заморозить ядерный боезаряд

Россия готова вместе с Соединенными Штатами взять на себя обязательство по заморозке ядерных боезарядов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия предлагает продлить ДСНВ (Договор по стратегическим наступательным вооружениям. — Прим. ФАН) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что это предложение можно реализовать «строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США».

«Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — добавили в МИД.

Россия не готова жертвовать безопасностью

Оценивая все происходящее вокруг СНВ-3, по словам Сергея Простакова, нельзя не учитывать, что для американской стороны договор имеет совсем другое значение. Для администрации Дональда Трампа этот договор в данный момент — лишь одна из сделок на внешнеполитической арене, которая может продемонстрировать успехи президента США перед новыми выборами.

«То, что это так, следует хотя бы из слов специального посланника президента США в сфере контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли. Он предупредил, что после ноября (после выборов в США. — Прим. ФАН) «плата за вход» возрастет, и России будут предъявлены дополнительные условия продления СНВ», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению военного эксперта, и у договора в его современном виде, и у предложений Вашингтона имеются существенные недостатки. Это касается и глобального вопроса о том, кто должен быть сторонами подобного договора. В нем напрашивается участие не только Китая, на котором настаивают США, но и союзников американцев по НАТО, Франции и Великобритании.

«Есть претензии и к американским требованиям по механизмам контроля за договором, а также к их подходам, сосредоточенным на ядерных боезарядах, опускающим вопрос средств доставки. Наконец, для России является важнейшей проблема размещения американского ядерного оружия в Европе и Азии. Все эти вопросы американская сторона явно не желает обсуждать, а пытается навязать выгодную Трампу позицию перед выборами», — добавил Сергей Простаков.

По его словам, у США собственное видение будущего договора, которое не соответствует геополитическим реалиям и российским интересам. Российская инициатива по заморозке ядерных арсеналов показывает готовность Москвы к компромиссам, но демонстрирует, что американцы не могут выходить за границы, определяемые интересами национальной безопасности.

Договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для продления нужно включить в него Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.