В Госдуме усомнились в опасности санкций США для «Северного потока – 2»

Депутат Госдумы Игорь Ананских усомнился в опасности санкций США для «Северного потока — 2». Он считает, что никаких проблем у проекта от новых ограничительных мер Вашингтона не будет. По словам Ананских, трубопровод будет достроен, и дешевый российский газ пойдет в Европу, что будет только во благо всем европейцам. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, государственный департамент США объявил о расширении санкций против «Северного потока — 2». Новые ограничения теперь затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте.

«Такая деятельность, подпадающая под санкции, <...> может включать, но не ограничиваться этим, предоставление услуг или объектов для модернизации или установки оборудования для этих судов, или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — сказано в сообщении Госдепа.

В ведомстве заверили, что готовы к «использованию всего спектра санкционных возможностей», чтобы остановить строительство трубопровода. Однако зампредседателя Госдумы Игорь Ананских убежден, что у США тупиковая ситуация в плане наложения новых санкций. Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что даже официальные лица США говорят о неэффективности ограничительных мер Вашингтона против России. То же самое касается «Северного потока — 2».

«Согласия от всех стран, в чьих водах пролегает трубопровод, получены. Осталось достроить буквально 50 километров. Я не вижу никаких проблем в связи с новыми санкциями. За все время ограничительных мер от США мы научились жить с ними. Кроме того, Россия стала сильнее в плане своих производственных мощностей и качества оборудования. «Академик Черский» уже может докладывать километры «Северного потока — 2». Санкции Россию к этому подтолкнули, и теперь мы сами можем завершать стройку газопровода. Трубопровод будет достроен, и дешевый газ из России пойдет в Европу. Это будет только во благо всем европейцам», — высказал мнение Ананских.

К слову, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключает, что новые риски ожидались и учитывались «Газпромом» в ходе подготовки к возобновлению строительства газопровода.

«На участников проекта санкции могут повлиять только тем, что создадут дополнительную нервозность на рынке. Но практика показывает, что негативный эффект даже от самых суровых санкций в нынешней диверсифицированной экономике может быть минимизирован или сведен до такого уровня, что потом будет легко возобновить проект», — сказал Гривач.

Ранее аналитики немецкого издания Focus пришли к выводу, что возрастание напряженности вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» абсолютно не пугает Россию. По их мнению, в реализации проекта она уже добилась успеха.