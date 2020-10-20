Кабмин РФ выделит 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам

Москва, 20 октября. Правительство России направит почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам в 12 регионах РФ, об этом говорится в сообщении правительства РФ.

«Более 903 миллионов рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам», — сообщили в кабмине.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства на дополнительные выплаты пенсионерам получат республика Коми, ХМАО, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

Деньги будут направлены на доплаты неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Расходы на выплаты финансируются из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ подготовил проект о повышении пенсий до 2024 года. ПФР намеревается выплатить 8,4 триллиона рублей неработающим пенсионерам и другим получателям социальный пенсий. Кроме того, в 2021 году один миллиард рублей направят на проведение срочной пенсионной выплаты, чей средний размер составит примерно две тысячи рублей.