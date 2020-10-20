Мишустин назвал главную задачу правительства в период пандемии

Москва, 20 октября. Все решения Правительства РФ в период эпидемии коронавируса были направлены на спасение жизни и сохранение здоровья людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления на международном форуме «Открытые инновации», передает РИА Новости.

«Все решения кабинета министров во время пандемии были подчинены одной задаче — спасти жизни людей. Именно это определило те меры, которые приняло правительство», — пояснил премьер.

Мишустин напомнил, что в 2020 году весь мир столкнулся с новым фактором в виде коронавирусной инфекции, которая нанесла внезапный удар по всем странам.

«Серьезные перемены происходят во всех сферах экономики. Казавшиеся еще вчера абсолютно естественными тренды на глобализацию, открытость, гиперсвязанность нарушились», — отметил премьер.

Он также добавил, что коронавирус разбил иллюзии тех, кто считал себя неуязвимыми. По его словам, только совместными усилиями мир может противостоять новой угрозе.

Ранее Мишустин заявил, что Россия системно борется с эпидемией коронавируса, избегая ненужных рывков и шоков. По его словам, у российских властей есть четкое понимание, как действовать на опережение в борьбе с коронавирусом, что позволяет нивелировать негативные последствия.