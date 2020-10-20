Кедми раскрыл планы Украины возродить антироссийскую коалицию

Москва, 20 октября. Украина, пытаясь сблизиться с Польшей, Турцией и Великобританией, не планирует создавать новую антироссийскую коалицию, а лишь хочет возродить старые политические силы. Планы Киева раскрыл в интервью изданию «Украина.ру» известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию и Турцию, а также встретился с главой Польши Анджеем Дудой в Киеве. Многие эксперты связали рабочие поездки политика с новой внешнеполитической стратегией Киева, направленной против России.

Кедми, комментируя переговоры Зеленского с представителями Великобритании, Турции и Польши, заявил, что Украина не собирается создавать новую антироссийскую коалицию, а лишь предпринимает активные попытки реанимировать старую. Подобные действия Киева не случайно осуществляются на фоне новых кризисов, возникающих в странах постсоветского пространства.

«Нет новой антироссийской коалиции. Они старые. Но время от времени стараются встрепенуться и показать признаки жизни», – заявил Кедми.

Политический эксперт также высказался о серьезных политических кризисах, которые за последнее время наблюдались в некоторых странах постсоветского пространства. Он обратил внимание, что подобные геополитические проблемы будут активно использовать страны Запада, направляя их против России. Москва, по его словам, должна быть готова противостоять подобным вызовам, а также отстаивать свои интересы на международной арене.

Ранее Кедми рассказал, для чего Израиль активно сотрудничает с Азербайджаном в сфере вооружения. Он объяснил, что Тель-Авив фактически использует Баку в противостоянии с Ираном.