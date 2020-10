50 Cent возмутился налоговыми планами Байдена и призвал голосовать за Трампа

Вашингтон, 20 октября. Американский рэпер 50 Cent следом за Канье Уэстом и IceCube решил покинуть Демократическую партию США, узнав о планах Джо Байдена поднять налоги, в случае победы на выборах президента Штатов. В своем Twitter Фифти призвал голосовать за действующего лидера страны Дональда Трампа.

????WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, ????‍♂️????F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. ????????‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. ???? pic.twitter.com/uZu02k2Dlz