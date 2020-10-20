50 Cent возмутился налоговыми планами Байдена и призвал голосовать за Трампа

Вашингтон, 20 октября. Американский рэпер 50 Cent следом за Канье Уэстом и IceCube решил покинуть Демократическую партию США, узнав о планах Джо Байдена поднять налоги, в случае победы на выборах президента Штатов. В своем Twitter Фифти призвал голосовать за действующего лидера страны Дональда Трампа.

«Что за ***! (Голосуйте за Трампа), я сваливаю, пошел на ***, Нью-Йорк. The Knicks все равно больше никогда не выиграют. Меня не волнует, что Трамп не любит чернокожих. 62% (размер налогов в Нью-Йорке) — вы, в своем уме», — возмутился он.

????WHAT THE F*CK! (VOTE ForTRUMP) IM OUT, ????‍♂️????F*CK NEW YORK The KNICKS never win anyway. ????????‍♂️I don’t care Trump doesn’t like black people 62% are you out of ya fucking mind. ???? pic.twitter.com/uZu02k2Dlz — 50cent (@50cent) October 19, 2020

Ранее Байден на встрече с избирателями в штате Пенсильвания заявил, что намерен отменить все налоговые послабления, которые были введены администрацией Трампа. Демократ добавил, что в случае победы на выборах президента, он хочет сосредоточить внимание на ставке налога для крупных корпораций.

По его мнению, если ставка корпоративного налога будет обратно поднята до уровня в 28%, «это будет справедливо и за счет только этого можно будет получить дополнительно более 1 трлн долларов».