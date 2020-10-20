В Киеве предложили захватить Донбасс по «хорватскому сценарию»

Киев, 20 октября. Украинские власти серьезно задумались о реализации «хорватского сценария» в Донбассе. Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, передает «Украина.ру».

По словам Резникова, Киев готов к возвращению Донбасса по «хорватскому сценарию». При этом украинское руководство осознает, что полноценная реинтеграция Донбасса состоится не ранее, чем через 25 лет.

Резников уверен, что «восстановление конституционного строя» в Донбассе займет около двух лет, после чего Киев прибегнет к стратегии, которая была применена Хорватией. Речь идет о создании так называемых совместных полицейских патрулей, использование которых позволит украинским властям провести полную реинтеграцию региона.

«И эти «переходные» совместные — плюс представители миротворческой миссии — полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, которая подлежит реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя», — пояснил Резников.

При этом многие эксперты уверены, что «хорватский сценарий» сделает бесправными жителей Донбасса на 25 лет, поскольку все это время регион не будет закреплен в правовом поле Украины. Таким образом, жители ДНР и ЛНР будут ущемлены в своих правах и свободах.

Напомним, в августе 1995 года хорватская армия начала операцию «Буря», которая длилась несколько дней. В Рамках операции была ликвидирована Республика Сербская Краина. Хорватские войска за 84 часа захватили все находившиеся под контролем сербов территории, кроме Восточной Славонии. В операции, из-за которой несколько тысяч человек были убиты, приняли участие примерно 200 тысяч хорватских военных. Данная операция являлась частью так называемого «хорватского сценария».