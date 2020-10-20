В больнице Читы украли трубу для подачи кислорода больным с COVID-19

Чита, 20 октября. Полиция Читы начала проверку по факту кражи 13 метров трубы для подачи кислорода в один из корпусов больницы № 1, где лежат подключенные к аппаратам ИВЛ пациенты с коронавирусом, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел вечером 19 октября, когда аппараты ИВЛ подали звуковой сигнал о низком давлении в системе. По предварительной информации, труба располагалась на крыше. Ранее там проводились ремонтные работы, к которым привлекли 19 рабочих.

Полицейские проверяют рабочих на причастность к исчезновению трубы. Как сообщили в Минздраве Забайкальского края, кислород получали 150 пациентов. Тех, кто нуждался в бесперебойной подаче кислорода, срочно перевели в другие палаты.

Инженеры уже решили проблему с частью недостающей трубы, все пациенты с коронавирусом получают полноценное лечение.

Напомним, что к аппаратам ИВЛ подключают больных, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать и нуждаются в кислороде.