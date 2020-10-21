Директор «Ночлежки»: Что опаснее — заразиться COVID-19 или остаться на улице

По данным ООН, примерно 100 миллионов человек в мире являются бездомными, еще 1,6 миллиарда — живут в неприемлемых условиях. Петербургская «Ночлежка» борется с этой проблемой в России уже 30 лет. Здесь бездомного накормят, согреют, помогут с документами и трудоустройством.

Если верить статистике, на улице люди оказываются по самым разным причинам. Но с началом пандемии работы у волонтеров и сотрудников «Ночлежки» стало почти в два раза больше.

В середине октября для бездомных в Петербурге открыли два пункта обогрева, и спустя несколько дней по Петербургу ударили холода. В «Ночлежке» опасаются, что их возможностей — судя по возросшему числу обращений в 2020 году — недостаточно.

Подробнее о том, как пандемия изменила работу организации и ее волонтеров, и почему в XXI веке люди борются с приютами для бездомных, в интервью ФАН рассказал директор «Ночлежки» в Санкт-Петербурге Григорий Свердлин.

Бездомные и пандемия

— Как работает «Ночлежка» сейчас?

— Еще где-то с марта у нас сильно увеличилось число людей, которые обращаются за помощью. Примерно в два раза выросло количество обращений к нашему «Ночному автобусу» за едой, в нашу консультационную службу стало больше людей приходить. И когда мы запустили «Ночной автобус» и консультационную службу в Москве, там тоже стало поступать очень много обращений. Понятно, что это связано и с пандемией, и с экономическим кризисом.

Всегда, когда проблемы с экономикой и люди теряют работу, когда снижается заработная плата, — часть людей оказывается на улице. Очень хочется, насколько мы можем, помочь людям поскорее с этой улицы выбраться.

Сейчас все наши проекты работают. Пока какого-то более строгого карантина не введено, мы будем продолжать раздавать еду. На прошлой неделе поставили пункты обогрева — большие отапливаемые палатки, на 50 человек каждая, для ночлега. Туда можно прийти вечером, получить горячий ужин, если нужно — медицинскую помощь, переночевать, получить горячий завтрак. Наши реабилитационные приюты работают, в консультационную службу приходят каждый день где-то 50–60 человек. К «Ночному автобусу» и в Петербурге, и в Москве приходят где-то 150 человек каждый вечер. Действительно, очень много обращений.

— Как быть с выявлением коронавирусной инфекции среди бездомных? Сталкивались ли с этим в «Ночлежке»?

— Если говорить про наши реабилитационные приюты, где люди живут подолгу, то, слава богу, не было подтвержденных выявленных случаев, хотя мы все время этого опасаемся и стараемся максимально следить за здоровьем людей, которые у нас живут. В апреле-июне мы вводили достаточно жесткий карантин, как и многие. Сейчас пока продолжаем работать в обычном режиме, хотя, конечно, настораживает количество заболеваний по городу.

Если говорить про проекты с выдачей еды, предоставлением ночлега в пунктах обогрева, то там люди, конечно, не будут с порога говорить: «Здравствуйте, у меня ковид».

Поскольку там мы помощь оказываем вне зависимости от наличия документов — если вдруг у нас есть какие-то подозрения, — мы рекомендуем человеку обратиться к медикам или сами вызываем скорую помощь. Я бы сказал, что вопросы медицинской помощи были актуальны для многих бездомных еще до COVID-19, потому что жизнь на улице хорошему здоровью не способствует. Собственно, поэтому у нас уже много лет есть волонтеры-медики, которые такую помощь оказывают. Много лет мы помогаем людям с госпитализацией или с постановкой в очередь на операцию по квоте, занимаемся их сопровождением: человек устроен в больницу, но при этом мы как-то его поддерживаем, следим за ним, селим его в приют после того, как его выпишут, чтобы он мог восстановить здоровье.

— Из-за пандемии сложно было помочь бездомным с оформлением документов?

— Вы совершенно правы, довольно сложно последние полгода было помогать людям с трудоустройством, потому что многие предприятия никого не собеседовали, боясь пандемии. И сложно было помогать людям с восстановлением документов, потому что некоторые места были закрыты.

Но мы продолжали и продолжаем этим заниматься. Это просто сказывается на количестве людей, которым получилось помочь. Если в прошлом году мы где-то 150 людям помогли с трудоустройством, то в этом году цифры будут меньше в силу всей этой истории с пандемией. Но все равно, думаю, будет порядка 100 человек, которым удалось помочь с трудоустройством. Такое же снижение произойдет, видимо, и по количеству людей, которым получилось помочь с восстановлением документов или с оформлением пенсий, или с постановкой в очередь на жилищный учет.

— Бездомный в Петербурге — кто это? Есть ли стандартный портрет?

— Его нельзя вывести. Это разные люди. В этом специфика той проблемы, которой мы занимается. Среди бездомных людей — 15% наших подопечных — выпускники детских домов. Порядка 20% — люди, которые остались на улице, став жертвами мошенников с недвижимостью. У множества людей основная причина бездомности — переезд в другой город в поисках работы, последовавшая за этим какая-то нечестность со стороны работодателя. Так что это действительно самые разные люди. Есть и совсем молодые ребята, есть и одинокие пожилые люди.

Единственное, пожалуй, отличие от «домашнего» человека — то, что среди бездомных в основном мужчины. Где-то 80% наших клиентов — это мужчины. А все остальное — очень по-разному.

«Наших сил на всех, к сожалению, не хватит»

— Стала ли пандемия проверкой на прочность для добровольчества?

— Ситуация с пандемией, конечно, повлияла, но достаточно неоднозначно. С одной стороны, тех, кто готов ездить на «Ночном автобусе» и весной, и сейчас — меньше, чем обычно. Но это все равно множество людей, и, в общем-то, у нас нет нехватки волонтеров для пунктов выдачи и «Ночного автобуса». С другой стороны, с точки зрения финансов, привлечения пожертвований, сейчас — непростые времена. В этом году у бизнеса большие проблемы, многие наши партнеры уже сказали: «К сожалению, у нас не получится». Мы понимаем и стараемся как-то пережить эти непростые времена.

— Как сотрудники и волонтеры «Ночлежки» защищают себя от эпидемии?

— В марте мы уже стали просить всех в очереди соблюдать дистанцию и обрабатывать руки антисептиком. Все волонтеры и сотрудники у нас в масках и перчатках. Мы увеличили частоту проветриваний в приютах, в помещениях работают устройства для фильтрации и ионизации воздуха. Все, что можно сделать, не закрываясь и продолжая оказывать помощь, мы делаем. Посмотрим, что будет дальше. Если такими темпами будет расти количество заболевших, боюсь, нам придется ограничить заселение в наши приюты и не селить новых людей. Очень бы не хотелось этого делать.

Если говорить о бездомных, то даже толком непонятно, что для них опаснее — риск заражения COVID-19 или перспективы остаться на улице без всякой помощи?

— Город интересовался проблемами «Ночлежки» в этой связи? Заинтересованы ли там в помощи таким организациям?

— Я бы сказал, что какого-то дополнительного, специального интереса к проблеме в этом году я, к сожалению, не заметил. Должна быть принята, наконец, городская дорожная карта мероприятий помощи бездомным. Мы давно, уже не один год, призываем городские власти создать план помощи бездомным и развития учреждений, помогающих им. Выделить под это отдельный бюджет и людей, ответственных за реализацию этого плана. В конце прошлого года было соответствующее распоряжение губернатора — такой план должен быть создан. <…> Вроде бы в ближайшие месяцы эта дорожная карта все-таки появится. В каком она будет виде и будет ли выделено финансирование — по-прежнему большой вопрос.

— Сейчас вы разворачиваете пункты обогрева для бездомных, но хватит ли этих возможностей на выросшее число обращений? Предоставить всем помощь, накормить, согреться…

— Боюсь, что не хватит. К сожалению. Но надо понимать, что бездомных в городе десятки тысяч, и у нас, к сожалению, никогда не хватало сил, чтобы помочь всем, кто к нам обращается за помощью. Мы неспроста весной запускали акцию «Ты не один», когда призывали людей в Москве и Петербурге, да и по всей России, собирать продуктовые наборы и размещать их в тех местах, где есть много бездомных, бесконтактным способом. Очень многие тогда отозвались. Может быть, сейчас мы эту акцию продублируем.

Наших сил на всех, к сожалению, не хватит. Но что-то делать надо.

— Бездомные сталкиваются с предвзятым отношением к себе со стороны общества. Более того, с таким отношением зачастую сталкиваются организации, которые им помогают. Есть ли эта проблема у «Ночлежки»?

— Такая проблема есть у «Ночлежки» в Москве. В Петербурге в силу разных причин — и город другой, и «Ночлежка» здесь уже 30 лет работает — с этим как-то попроще. В Москве, действительно, нам периодически поступают какие-то звонки, и есть ряд людей, которые считают, что проекты помощи бездомным увеличивают количество бездомных. Это, конечно, не так работает.

Я тут вспоминаю историю с холерными бунтами в XIX веке, когда громили больницы, потому что якобы из-за больниц люди заболевают холерой. Так же, мне кажется, можно смотреть и на борьбу с приютами для бездомных.

На самом деле приюты помогают бездомным выбраться с улицы и снижают количество бездомных, но понимают это все не все.

Мы, с одной стороны, максимально подробно и по-честному стараемся рассказывать о своей работе. Буквально пару недель назад устраивали день открытых дверей в Москве и Петербурге — это наше традиционное ежегодное мероприятие. У нас все прозрачно вплоть до того, что зарплаты сотрудников выложены на нашем сайте и можно посмотреть, кто сколько получает. Можно прийти к нам в любой день и посмотреть на все своими глазами. Мне кажется, тут важна прозрачность, потому что у многих людей по-прежнему есть некоторое недоверие к благотворительным организациям: не очень понятно, кто там работает, зачем, на какие деньги.

С другой стороны, мы понимаем, что такие проекты, как хосписы, антикризисные квартиры для женщин, подвергшихся насилию, СПИД-центры — в общем, те проекты, которые олицетворяют грустную сторону жизни, всегда будут не нравиться определенной части общества, причем не только в России.

Есть люди, которые борются с такими проектами, в любой стране. Есть люди, которые не хотят, чтобы в их районе был детский дом или хоспис, или приют для бездомных, или онкоцентр. Мы с коллегами не можем с этим согласиться. Такие проекты являются частью жизни и должны быть частью городского пространства. Нельзя согласиться с людьми, которые говорят: «Давайте-ка куда-нибудь все это за город».

Получить более подробную информацию о работе «Ночлежки» можно на ее сайте. Там же можно найти, какие продукты, средства гигиены и вещи нужны бездомным, и, если вы хотите помочь, — куда их можно принести.