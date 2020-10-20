Ищенко рассказал, как Россия накажет США за ядерные провокации над Украиной

Москва, 20 октября. Россия обладает необходимым современным и технологически придвинутым вооружением, с помощью которого может ответить на регулярные военные провокации США. Об этом заявил известный украинский политический эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя изданию «Украина.ру» полеты американских стратегических бомбардировщиков над территорией Украины.

Ранее СМИ сообщили, что американские стратегические военные самолеты B-52Н, которые могут вооружаться ракетами и управляемыми бомбами с ядерными снарядами большой мощности, вновь провели полет над украинской территорией. Киевские власти, комментируя появление американских летчиков, заявили, что подобный маршрут был согласован и осуществлен в рамках международного партнерства Киева и Вашингтона. Речь идет о так называемой «демонстрации силы», направленной против России.

Ростислав Ищенко рассказал о широких возможностях России наказать США за ядерное давление над Украиной. Он обратил внимание, что на вооружении российской армии находятся самолеты, оснащенные современными боевыми комплексами. Военные ракетоносцы ВКС РФ также проводят полеты у американских границ.

Сейчас же, по словам политолога, российскому руководству необходимо задуматься о том, чтобы дать достойный ответ на подобные выпады США в свою сторону. Россия может значительно увеличить частоту и интенсивность нахождения своих стратегических ракетоносцев у американских границ. Москва для осуществления подобных мер также способна задействовать и боевые корабли ВМФ РФ.

«Государство определило свою позицию выражением протеста. А дальше военные могут решать, как демонстрировать позицию государства, чтобы сохранить баланс сил. Они могут увеличить число полетов стратегической авиации вдоль границ США. Летчикам приятно – они, в общем-то, для того и учились. А могут увеличить активность флота в Мировом океане», – заявил Ищенко.

Кроме того, политолог заметил, что ответом РФ на подобные провокации со стороны США может стать и реализация определенной геополитической стратегии в Сирии и Венесуэле. Москва может оказать поддержку антиамериканских сил и движений в этих странах.

Ранее Ростислав Ищенко высказался о предстоящих президентских выборах, которые состояться в США уже 3 ноября. Он заметил, что противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена может привести страну к полному краху.