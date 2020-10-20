Эксперт объяснил, почему не нужно массово уходить на дистанционное обучение

Санкт-Петербург, 20 октября. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов объяснил, почему нельзя повсеместно вводить дистанционный режим обучения. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Каждый руководитель должен принимать соответствующие управленческие решения. Сейчас, например, ситуация несопоставима с прошлогодней — процент заболевших детей сезонными заболеваниями на порядок ниже, нежели это бывает в осенний период», — сообщил Константин Тхостов, подчеркнув необходимость индивидуального решения ситуации в каждой образовательной организации.

По словам члена регионального штаба ОНФ, все зависит от качества организации образовательного процесса. Эксперт привел в пример решения правительства Санкт-Петербурга.

«Если мы можем организовать безопасный процесс обучения, то и заболеваемость в школе или в детском саду становится ниже. Все то, что на сегодняшний день регламентировано правительством Санкт-Петербурга, — это абсолютно взвешенные шаги, которые не надо обсуждать, их надо исполнять. Тогда дети получат знания и сохранят свое здоровье в целости и сохранности», — заявил Тхостов.

По мнению специалиста, дистанционная форма обучения — это то, что помогает во многом предугадать развитие событий, в том числе и заболеваемость детей.

«Сейчас дети заболевают банально из-за того, что устают. Им надо дать передышку», — объяснил член регионального штаба ОНФ.

Эксперт заявил, что ждать перехода на дистанционное обучение не надо абсолютно точно.