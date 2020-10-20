Правительство РФ отклонило внесенные Мизулиной поправки в Семейный кодекс

Москва, 20 октября. Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности отклонила пакет поправок в Семейный кодекс, внесенный на рассмотрение сенаторами во главе с Еленой Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены Совета Федерации внесли в Государственную думу законопроекты, в которых предложили ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Кроме того, один из проектов предполагает запрет на браки в России не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее его сменил. Сенаторы предложили запретить усыновление детей такими парами.

В Кабмине РФ объяснили, что вводимые законопроектами понятия носят неопределенный характер.

«В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей, при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — указали в Правительстве России.

Ранее поправки, предложенные сенаторами в главе с Мизулиной, не поддержал Совет по правам человека.

Тем временем Кабмин РФ решил внести поправки в закон о выплатах семьям с детьми-инвалидами. Согласно постановлению, они смогут получать пособия на детей до трех и от трех до семи лет, а также другие положенные государством субсидии, которые раньше были недоступны из-за пробела в законодательстве.