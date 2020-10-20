Эксперты рассказали, как социальные доплаты отразятся на пенсионерах

Государство на фоне пандемии коронавируса делает очень продуманный и важный шаг — протягивает руку помощи наименее защищенным слоям населения. Подробнее — в материале ФАН.

Поддержка пенсионеров

Правительство РФ направит 12 регионам почти 904 миллиона рублей на социальные доплаты пенсионерам. Об этом говорится на сайте кабмина.

«Более 903 миллионов рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Финансирование получат 12 регионов — ХМАО, Республика Коми, ЕАО, Забайкальский край, Амурская, Калининградская, Иркутская, Новосибирская, Мурманская, Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

«Региональные социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для таких граждан. Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Повышение социальной роли государства

Меценат, общественный деятель, предприниматель Грант Агасьян отметил, что повышение социальной роли государства — это процесс, который анонсировал наш президент и который мы сейчас наблюдаем. Такая мера станет очередным шагом в этом направлении. В текущей ситуации, когда экономика находится под давлением внешних факторов, в частности последствий пандемии, любые доплаты населению будут важны, особенно для самых незащищенных категорий — это семьи с детьми и пенсионеры.

«Дополнительные средства для пожилых людей смогут поддержать потребительский спрос, так как российские пенсионеры являются одной из главных категорий покупателей. Это уже не первая мера правительства, направленная на то, чтобы оказать прямую материальную поддержку гражданам пожилого возраста. Кабмин ранее обсуждал вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, были приняты решения об индексации социальных пенсий и так далее», — пояснил Агасьян.

По его словам, все эти инструменты в целом крайне положительно отразятся на уровне доходов российских граждан и смогут поддержать спрос, что в конечном итоге позитивно отразится на экономике.

Рука помощи

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что любое повышение пенсий и социальных выплат — это благо для граждан, особенно для социально незащищенных слоев населения.

«И хотя вызывает вопросы понятие «средний размер пенсий», нужно понимать, что по-прежнему в России проблематично пенсионеру без поддержки близких прожить и на 10 тысяч, и на 20 тысяч рублей. Официальная инфляция в России составляет примерно 4%, и опережающая инфляцию индексация на 6,3% говорит об усилении социального вектора развития страны. Как ни крути, у пожилого человека примерно 60-70% от ежемесячной пенсии уходит на оплату коммунальных услуг ЖКХ, важная часть расходов — лекарственные средства. Понятно, что каждый из нас ощущает и личную инфляцию: зарубежные продукты и лекарства становятся менее доступными», — добавила Бодрова.

И на этом фоне, заметила эксперт, государство делает очень продуманный и важный шаг — протягивает руку помощи наименее защищенным слоям населения. В следующем году пенсия может увеличиться почти на 1000 рублей. Если индексация пройдет оперативно, без нескольких волн, то социальный положительный эффект не будет размыт на длинный период, он скажется положительно на финансовом самочувствии граждан.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021 года на фоне все еще непростой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.