Кремль отреагировал на идею сократить численность ВС РФ

Москва, 20 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких решений насчет сокращения численности ВС РФ не принималось.

«Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет», — сообщил Песков.

Ранее Минфин РФ направил в Совбез проект реформы ВС РФ и предложения по оптимизации расходов. Ведомство предложило сократить штат численности военнослужащих на 10% — 100 тысяч должностей.

Минобороны РФ, комментируя предложение, отметило, что сокращение должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность. В ведомстве подчеркнули, что в ВС РФ сформирована устойчивая система комплектования, сбалансированная по количеству должностей.