Кремль назвал угрозой строительство новых военных баз в Черном море

Москва, 20 октября. Строительство новых военных баз на Черном море может грозить стабильности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее в ходе обращения с посланием к Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев собирается построить две военно-морские базы для «защиты Черноморского региона». По словам украинского лидера, Киев создает войско, которое защитит Украину «на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве».

Комментируя высказывание Зеленского о военно-морских базах, Песков отметил, что для начала необходимо проанализировать эти заявления и понять, о каких именно базах идет речь.

«С учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремлю требуется дополнительная информация, чтобы проанализировать ее и понять, о чем именно говорил Владимир Зеленский.