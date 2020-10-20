Лоза опроверг слух о своем выселении из дома, построенного на «чужой» земле

Музыкант Юрий Лоза опроверг слухи, что его якобы выселяют из дома, построенного на «чужой» земле. Ранее о проблемах музыканта, который много лет не может легализовать земельный участок в поселке «Балтия» (Новая Рига), сообщил Пятый канал. В комментарии для ФАН автор хита «Плот» разъяснил, что история это давняя, а сегодня СМИ просто хайпуют на этой теме.

«Вы же прекрасно знаете, что горячие заголовки придумывают одни люди, а информацию добывают другие, — с иронией отметил Юрий Лоза в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта история тянется уже 19 лет, мы выступали с ней на ТВ, вся страна тогда за меня переживала. Вся страна знает, что у меня проблемы с этой землей: поселок кривой, три вида собственников, много лет идут суды. Очередной суд потребовал принести какие-то документы. А СМИ увидели [в этих документах] фамилию Лоза — и все это завертелось. Какое выселение! У меня давно оформлен дом, вокруг меня соседи, которые уже давным-давно оформили землю!»

Сам Лоза, по его словам, не может пока оформить земельный участок, поскольку его обманули при продаже. Недобросовестный продавец скрыл факт, что участок имеет обременение.

«Это вялотекущие суды на протяжении 19 лет. Я добросовестный покупатель, которого обманули, сказав, что земля не находится под залогами и судами. А потом выяснилось, что земля под залогом, и началась тяжба. Проблемы не только у меня, но и у всего поселка, который даже не внесен на карты. И тут вдруг фамилия Лоза стала такой популярной, что, когда углядели меня в этом списке, все моментально выскочило», — отметил Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что российский музыкант Юрий Лоза получил официальную благодарность от президента РФ Владимира Путина.