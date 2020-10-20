Минобороны ответило на предложение Минфина сократить ВС РФ

Москва, 20 октября. Минобороны РФ не поддерживает предложение Минфина РФ сократить вооруженные силы России на 10%, говорится в сообщении ведомства.

В российском оборонном ведомстве отметили, что численность и структура вооруженных сил РФ определена в соответствии с задачами по обеспечению безопасности государства. В ВС РФ сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, подчеркивается в сообщении.

«Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к «нулевому» экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность», — говорится в заявлении.

В министерстве также напомнили, что опыт по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу в 2007-2012 годах показал свою неэффективность.

«В Минобороны России будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей», — подытожили в МО РФ.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин РФ направил в Совбез проект реформы ВС РФ и предложения по оптимизации расходов. Ведомство предложило сократить штат численности военнослужащих на 10% — 100 тысяч должностей. Кроме того, Минфин РФ предложил отказаться от ежегодного увеличения военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции.