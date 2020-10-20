Эксперт Масленников рассказал, что может спасти российскую экономику

Россия начала экономически тормозиться из-за новой волны пандемии коронавируса, важно «не закрыть экономику заново». Об этом ФАН рассказал известный экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о более быстром восстановлении экономики, чем ожидалось ранее. Политик заявил, что Россия во время пандемии коронавируса смогла сохранить макроэкономическую стабильность. Также Мишустин заявил, что ожидает возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%.

Меньшее падение – меньший рост

Никита Масленников согласился с Михаилом Мишустиным насчет более быстрого восстановления российской экономики, но отметил, что сейчас картина «далеко не благостная», и призвал относиться к ситуации более осторожно.

«Российская экономика действительно восстанавливается быстрее, чем ожидалось в апреле-мае и даже летом. Спад в то время прогнозировался более чем на 6% по этому году. Благодаря мерам антикризисной поддержки нам удалось 1,5-2% отыграть. Если бы не было предпринято всех необходимых решений, то спад был бы более глубоким. Мы падали меньше, чем ожидалось, восстанавливаемся, естественно, тоже быстрее, но тем не менее картина далеко не благостная. Нам нужно трезво и аккуратно оценивать положение, в котором сейчас находимся», — отметил экономист.

Важность антикризисных мер

Масленников рассказал, за счет чего российская экономика обеспечила меньшее падение, чем прогнозировалось в первом полугодии во время ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Он отметил многочисленные антикризисные меры, на которые было потрачено почти 4 триллиона рублей, а это около 4% всего ВВП. Экономист рассказал, что даже Международный валютный фонд недавно изменил свой прогноз в отношении России, существенно его улучшив. Предполагалось падение больше 6%, сейчас спад прогнозируется в 4,1%. Но эксперт считает, что у страны есть и экономические пробоины.

«Восстановление российской экономики продолжается, очевидно, оно замедляется и теряет темп. По некоторым трендам у нас идет откат. Сентябрьский уровень промышленного производства сократился на 5%, в августе это было 4,2%. Снижение потребительских расходов сокращается. Это связано с тем, что заработные платы и рост доходов населения резко замедлились, немного выросла безработица из-за пандемии. Также рубль с начала года потерял более 15%», — сказал Масленников.

Вместе с меньшим падением будет и меньший рост, уверен экономист.

«Оценки роста на будущий год тоже снижены. Предполагалось, что экономика будет расти на 3,5%, но сейчас мы вырастаем всего на 2,8%. Мы упадем в этом году меньше, чем прогнозировалось летом, но и поднимемся в следующем году тоже значительно меньше. Здесь возникают вопросы к содержанию экономической политики правительства, что оно будет делать. Пока замыслы властей понятны, они логичны», — рассуждает эксперт.

Масленников отметил, что запускаются механизмы рыночной системы и новый инвестиционный цикл. Это должно в будущем тащить российскую экономику вверх.

«Как это будет происходить, еще не совсем понятно, потому что пока у нас есть только соглашение о защите, поощрение капиталовложений. 15 проектов находятся в состоянии согласования и подписания, возможно, до конца этого года они будут подписаны. Это инвестиции на несколько лет. Это хорошо, правильно и очень выгодно, но не даст быстрого эффекта. По государственным инвестициям компаний тоже большие вопросы: эти организации дают 20% в российскую экономику. Минфин собирается в ближайшие три года получить с них дивидендов чуть больше 2 триллионов рублей, это сокращение без программ», — объясняет экономист.

Необходимые меры для роста

Никита Масленников уверен, что России нужно переходить к новой модели развития экономики. Он считает, что надо включать инвестиционный цикл, для которого необходимы другой инвестиционный климат, иная деловая среда, а также более стабильные условия ведения бизнеса. Также экономист пожаловался на отсутствие хорошей конкуренции.

«В экономике России катастрофически не хватает конкуренции. Огромный госсектор абсолютно запредельный, но он не вполне эффективен. 50% ВВП создаются государственным сектором. В этой части экономики у нас конкуренции существенно меньше. Нет конкуренции — нет стимулов развития. «Роснефть» и «Газпром» — конкурентные компании, но с остальными организациями дела обстоят хуже», — заявил специалист.

Для экономики важно избежать нового локдауна

Никита Масленников считает, что пандемия еще может ухудшить экономическое состояние России. Он отметил, что сейчас важно удержаться и не допустить повторного закрытия магазинов, ресторанов, кинотеатров и прочих общественных мест, так как это может привести к ухудшению состояния экономики. При этом экономист отметил важность соблюдения профилактических правил и введенных правительством мер с целью предупреждения распространения COVID-19.

«Мы уже начали тормозиться из-за второй волны коронавируса. Сейчас важно удержаться и не закрыть экономику заново, так как мы потерям значительное число бизнеса: очень многие компании никогда не вернутся на рынок. Важно избежать локдауна, при этом необходимо найти меры, которые обеспечат безопасность людей. К сожалению, на мой взгляд, власти здесь тоже не дорабатывают: нет пропагандистских кампаний, где четко объясняется, что нужно ходить исключительно в масках и перчатках, нет контрольных мероприятий. На транспорте и в магазинах бывают, но время от времени. Нет очень жесткого контроля, который сейчас необходим», — отметил Масленников.

Экономист считает, что необходимо «серьезно работать с людьми» и разъяснять им более доходчиво, что требуется от граждан, чтобы сохранить безопасность. Никита Иванович считает, что здесь есть промахи и недоработки, которые можно и нужно корректировать.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин 19 октября заявил, что экономика России прошла первую фазу эпидемии коронавирусной инфекции лучше остальных стран. Мишустин рассказал, что правительство своевременно предприняло ряд мер, направленных на поддержку экономики страны. Премьер заявил, что восстановление российской экономики опережает ранее запланированные прогнозы.