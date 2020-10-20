Стало известно, сколько юристы зарабатывают в судах России и за границей

Арбитражный суд Москвы раскрыл в своем решении реальные гонорары юристов за участие в споре в Стокгольмском арбитраже при Международной третейской палате по несложному спору. Зарубежная юридическая фирма получила 650 тыс. евро (59 млн рублей), а российская коллегия адвокатов — 3 млн рублей. Оплаты российских и зарубежных юристов отличаются на порядок. Откуда такая разница?

Сколько стоит судиться за границей? Услуги юристов-международников

По данным опроса юристов-респондентов, проведенного Legal Insight, цена услуг специалистов в международных судах зависит от характера дела и государства, где ведут деятельность стороны спора. Самыми затратными можно назвать тяжбы компаний с несколькими европейскими юрисдикциями, а самыми недорогими — дела в международном коммерческом арбитраже между россиянами.

Больше всего денег — до 5 млн долларов — юристы хотят по делам о разделе акционерного капитала, а наименьший гонорар назывался за несложный быстрый кейс о взыскании долга. В международных делах большинство юристов предпочитает почасовую ставку оплаты услуг с обозначением общего предельного времени на одно дело.

Цены российского рынка юридических услуг

По данным совместного исследования Федеральной палаты адвокатов России и экспертной группы Veta, стоимость работы юристов ранжируется в зависимости от уровня организации бизнеса и состава юридической фирмы. За арбитражный спор больше всего придется заплатить московским юрфирмам с большим штатом, именитыми специалистами и опытом споров с ценой от миллиарда рублей. Самыми дешевыми для клиентов оказываются юристы с персональной практикой. Наиболее затратными по судебным расходам являются суды о корпоративных отношениях (управление и владение компанией) и по договорам строительного подряда.

В мегафирме средняя цена за участие в арбитражном суде первой инстанции составит 1,1 млн рублей, а максимальная — 5 млн рублей. Частнопрактикующий юрист запрашивает за несложный спор в среднем 140 тыс. рублей в вилке цен от 45 тыс. до 500 тыс. рублей.

Прайс в судах общей юрисдикции более демократичен: средний ценник юрфирм категории «А» составит 646 тыс. рублей, а индивидуальный юрист возьмет 80 тыс. рублей.

В глазах потребителя ценовая политика российского рынка судебных юристов выглядит привлекательнее международного. Тем не менее, по данным того же исследования Федеральной палаты адвокатов, стоимость услуг растет в среднем на 11% в год.