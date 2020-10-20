Друзья Конкиных рассказали о темных пятнах в биографии директора актера

Москва, 20 октября. Директор актера Владимира Конкина Елена Переслени имеет в биографии несколько темных пятен и скрывает от общественности компрометирующую информацию. Об этом рассказали друзья семьи Конкиных на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Владимир Конкин около месяца назад оказался в центре внимания из-за трагедии, произошедшей в его семье. Дочь актера София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов при загадочных обстоятельствах.

С матерью Софии — Аллой Конкиной — артист прожил почти 40 лет, однако в 2010 году его супруга скончалась от рака. Подруга покойной супруги Конкина Елена Игошина рассказала, что Переслени косвенно могла стать причиной болезни жены актера. По словам женщины, между Владимиром Конкиным и его директором якобы есть тайная любовная связь, которая длится с давних времен.

«Как жила Алла все эти годы, не знаю, могу только посочувствовать ей. Она точно была в депрессии, потому что сложно терпеть соперницу в доме. Я думаю все это привело Аллу к болезни, от которой она скончалась», — заявила Игошина.

Подруга Конкиных утверждает, что у Переслени есть еще один секрет. Игошина заявила, что директор актера бросила своего новорожденного сына из-за того, что ребенок был не совсем здоров, когда появился на свет.

«Я в шоке от цинизма Переслени. <…> Все члены семьи знают, что у нее есть ребенок, от которого она отказалась после рождения. Скорее всего, причиной стала слепота малыша», — рассказала женщина.

По словам Игошиной, мальчика воспитал отец-итальянец, и ребенок вырос в очень талантливого юношу. Подруга Конкиных заявила, что Переслени не общалась сыном, когда он был маленький, но начала ездить к нему, как только юноша стал известным музыкантом.

Отметим, что Владимир Конкин в беседе с KP.RU уже опроверг заявления о его романе с Переслени. Актер назвал сообщения о его любовной связи с директором «полным бредом». Более того, Конкин готов подать иск о защите чести и достоинства. А адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко рассказала, что Переслени много лет счастлива в браке, и с актером ее связывают только профессиональные отношения.