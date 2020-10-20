Мишустин заявил, что Россия системно борется с коронавирусом

Москва, 20 октября. Россия системно борется с эпидемией коронавируса, не совершая ненужных рывков. Об этом заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, у российских властей есть четкое понимание, как действовать на опережение в борьбе с коронавирусом. При этом в России нет дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

«Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков, у правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, в здравоохранении, в других ключевых сферах, есть возможности, чтобы действовать на опережение», — сказал премьер.

Ранее Мишустин заявил, что экономика России прошла первую фазу эпидемии коронавируса лучше остальных стран. Глава правительства отметил, власти РФ предприняли ряд мер, направленных на поддержку граждан и экономики, что позволило нивелировать негативные последствия.