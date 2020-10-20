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Рассмотрение апелляции на приговор Ефремову отложили на 22 октября

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Рассмотрение апелляции на приговор Ефремову отложили на 22 октябряМосква, 20 октября. Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову отложили на 22 октября, сообщили ФАН в пресс-службе Мосгорсуда. 

Такое решение было принято чтобы  сторона защиты Ефремова решила вопрос о компенсации морального вреда родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Сам актер в ходе сегодняшнего заседания заявил о своей готовности выплатить троим потерпевшим компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей. По словам Ефремова, он взял эти деньги с собой. Помимо этого, во время заседания 22 октября перед судом выступит эксперт со стороны адвокатов Ефремова. Специалист даст свое заключение о том, был ли Захаров пристегнут ремнями безопасности во время смертельного ДТП на Садовом кольце.

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