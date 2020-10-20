Минсельхоз РФ исключил дефицит подсолнечного масла в России

Москва, 20 октября. Минсельхоз РФ исключил дефицит подсолнечного масла на российском рынке, факты необоснованного завышения цен выявляются ФАС. Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook.

«Министерство не прогнозирует дефицита подсолнечного масла, объемов его производства достаточно для обеспечения внутреннего рынка и активного наращивания экспорта», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе РФ добавили, что ведомство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Факты необоснованного завышения цен выявляются ФАС и передаются в Генеральную прокуратуру.

Рекордный рост цен на подсолнечное масло в России связан с увеличением стоимости подсолнечника, рассказал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в комментарии «360».

По словам Мальцева, рост цен спровоцирован отчетом USDA (Министерства сельского хозяйства США) о понижении урожайности подсолнечника на Украине.

«Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырье подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья», — объяснил эксперт.

Мальцев отметил, что доходность производства масла в России колеблется около нуля или уходит в минус. Производители не могут повлиять на эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что цены на подсолнечное масло в России за последнюю неделю выросли до 74 175 рублей за тонну. Также наблюдается рост цен на подсолнечник. Его стоимость поднялась до 30 875 рублей за тонну. Свою роль сыграл плохой урожай подсолнечника в этом году из-за неблагоприятных погодных условий, особенно на юге России. В этом году собрали на 23% меньше, чем в прошлом, получив 11,8 миллиона тонн масло семян.