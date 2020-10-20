Азербайджан назвал число погибших мирных жителей в Карабахе

Баку, 20 октября. Более 60 мирных жителей Азербайджана погибли с начала боевых действий в Нагорном Карабахе, 291 человек пострадал. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.

«382 гражданским объектам, 1941 частному дому, 90 многоэтажным жилым зданиям нанесен ущерб», — говорится в сообщении ведомства.

Давний нагорнокарабахский конфликт обострился 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что армия Азербайджана стала бомбить Нагорно-Карабахскую Республику и ее столицу Степанакерт. Баку принялся утверждать, что пошел в контрнаступление. На его сторону встала Турция.

В начале октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие, но обстрелы вскоре вновь возобновились. Вторая попытка ввести режим тишины была предпринята с полуночи 18 октября, но военные с обеих сторон продолжают заявлять о новых нарушениях.