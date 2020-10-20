Онищенко назвал сроки вакцинации россиян от COVID-19

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутат Государственной думы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко назвал сроки начала вакцинации против коронавируса. Своим мнением он поделился в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где обсуждали борьбу с COVID-19.

«На сегодняшний день установки к тотальному привитию нет. Оно будет после того, как наладится промышленное производство вакцины», — заявил Онищенко.

По словам депутата Госдумы, испытания, которые поводились и проводятся на определенной группе населения, — это вакцина, которая производится не в массовом порядке.

«Она начнет поступать в продажу примерно в декабре», — сообщил доктор медицинских наук.

Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке отметил, что во время ожидания вакцины необходимо объяснить людям, что нужно делать. Академик РАН подчеркнул, что первостепенно должно быть проинформировано педагогическое сообщество.

«Оно же будет прививаться в первую очередь, так как это группа риска», — объяснил Онищенко.

Во вторник, 20 октября, оперштаб по отслеживанию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране констатировал, что в России за минувшие сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса.