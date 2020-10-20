В России за сутки выявили более 16 тысяч заболевших коронавирусом

Москва, 20 октября. В России за минувшие сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб по отслеживанию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Уточняется, что у 28,6% пациентов не было клинических проявлений болезни. Лидерами по заболеваемости стали Москва (4999 человек), Петербург (695), Московская область (426), Нижегородская область (366), Ростовская область (353), Алтайский край (305)

Сообщили в оперштабе и новые данные по летальным исходам. Ежесуточный прирост умерших от коронавируса составил 269. 9704 человека полностью выздоровели от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в России было выявлено 1 млн 431 тыс 635 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 1 млн 85 тыс. 608 человек поправились, 24 635 пациентов скончались.