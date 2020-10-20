Эксперт объяснил, почему Киев не сможет создать особую зону в Донбассе

Киев хочет превратить подконтрольную часть Донбасса в витрину для ДНР и ЛНР, но средств для этого у украинских властей нет. Такое мнение ФАН высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Достижение мира

После достижения мира на территории Донбасса начнется процесс безопасной реинтеграции региона — будет подготовлен пакет законов о переходном периоде. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения наших территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, в первую очередь об ответственности», — заявил Зеленский.

Ожидаются также налоговые преференции.

Витрина для ДНР и ЛНР

По словам Ивана Скорикова, Владимир Зеленский раздает популистские обещания накануне местных выборов, пытаясь прельстить избирателей подконтрольной части Донбасса и юго-востока в целом. Еще осенью 2014 года Петр Порошенко обещал даже большие экономические преференции, причем всему Донбассу, включая ДНР и ЛНР. Во что это вышло на деле, известно: попытками наступления, обернувшимися «котлами» для ВСУ, усилением экономической блокады и русофобской риторики со стороны Киева.

«Замысел в том, чтобы сделать из подконтрольных районов витрину для ЛНР и ДНР. Но на Украине средств для этого попросту нет. Шесть лет создается виртуальный украинский Крым: с министерствами, форумами, СМИ и флешмобами, а по факту — реальный российский Крым после гигантских вложений России в инфраструктуру полуострова стал витриной для соседних украинских областей. И при Зеленском реализация страдает. Вспомнить хотя бы недавний громкий проект о русскоязычном канале «Дом» для Донбасса. Часто слышите об этом «мощном рупоре»?» — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, украинский избиратель не купится на инициативу Зеленского: затея слишком абстрактная и долгосрочная, а мир, который обещал президент, нужен здесь и сейчас. Зеленский не сумел собрать очередной «нормандский саммит» на своих условиях — изменение пунктов Минских соглашений. Поэтому он пытается бросить хоть какую-то подачку разочарованному электорату, понимая, что он все больше уходит к «Оппозиционной платформе — За жизнь» и Партии Шария, предложения которых по миру в Донбассе конкретны и понятны.

«Зато перевозбудить свидомых этим месседжем Зеленский может. Согласно последнему опросу КМИС, 45% украинцев не поддерживают создание свободной экономической зоны на подконтрольных территориях. Такой точки зрения особенно придерживаются на зараженной антирусским национализмом западной Украине, где большинство воспринимает Донбасс исключительно как территорию без людей, их прав и интересов», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.