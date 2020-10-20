Ефремов согласился выплатить компенсацию гражданской жене и матери Захарова

Москва, 20 октября. Актер Михаил Ефремов согласился выплатить компенсацию гражданской жене и матери водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с артистом. Об этом заявил адвокат актера Петр Хархорин на заседании Мосгорсуда по пересмотру приговора Ефремову, передает корреспондент ФАН.

Защитник актера заявил, что Ефремов готов выплатить каждому потерпевшему по миллиону рублей.

«Ваша честь, у нас эти деньги с собой. Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тысяч рублей. Ранее им было переведено по 200 тысяч рублей», — сказал адвокат.

Также Хархорин напомнил, что четвертый потерпевший — сын Сергея Захарова Виталий — уже получил компенсацию в миллион рублей.

Александр Добровинский, который представляет в суде интересы потерпевших, заявил, что готов принять деньги, но не в зале суда. Он также добавил, что трое из его доверителей во время заседания суда первой инстанции действительно получили по 200 тысяч рублей, но отослали их обратно. Кроме того, потерпевшие подали три иска в Хамовнический суд на один миллион рублей каждый.

«Мы не возражаем против того, чтобы им выплатили деньги до этого суда, но не можем принять их сейчас. Мы не против отложения суда для решения этого вопроса», — сказал Добровинский.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Артист пытается обжаловать это решение. Ранее московская прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову.