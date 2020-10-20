Вирусолог рассказал, когда ждать спада заражаемости коронавирусом в России

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что прививку от коронавируса должны делать добровольно, а не принудительно. Он уверен, что очень важно произвести достаточное количество доз вакцин от COVID-19. В ходе вакцинации будет вырабатываться коллективный иммунитет, тогда можно будет увидеть падение заражаемости. Подробнее — в материале ФАН.

Напомним, глава компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что масштабная вакцинация россиян препаратом от коронавируса «Спутник V» может начаться в конце ноября. Он сообщил, что обсуждение, совещания и работа по этому вопросу ведутся почти каждый день. По словам Игнатьева, в производстве вакцины «Спутник V» участвуют пять производственных площадок.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал россиянам выиграть время до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая профилактические меры. Как утверждает Мурашко, в соблюдении введенных мер заключается «большая надежда» на то, что они помогут гражданам избежать проблем со здоровьем.

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ им. Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал Федеральному агентству новостей ситуацию о начале возможной вакцинации. В частности, он выразил уверенность, что этот процесс ни в коем случае не должен быть принудительным.

«Мне кажется, прививку должны делать добровольно, поскольку это не та болезнь, чтобы такая мера была оправдана. Безусловно, есть потери среди людей, но все-таки их не сравнить с последствиями черной оспы. Люди будут вакцинироваться, только бы произвели достаточное количество доз. В этом заключается вопрос, а не в том, чтобы заставить делать прививку», — заявил Аграновский.

Вирусолог утверждает, что в ходе вакцинации у населения будет вырабатываться коллективный иммунитет. Он будет лучше, чем тот, который образовался по естественным причинам.

«Вакцина заставляет вырабатываться другой тип антител, чем естественно перенесенное заболевание. Так или иначе, были случаи повторных заражений. Было бы резонно допустить, что иммунитет к коронавирусу не столь стабилен, как, например, от кори. Если можно выиграть полгода, то это уже будет верным шагом на пути ограничения этой эпидемии», — высказал мнение доктор биологических наук.

Снижение количества зараженных COVID-19 можно будет увидеть после какого-то времени с начала вакцинации. Аграновский отметил, что выработка иммунитета — «не мгновенное дело».

«Только после определенного количества дней с момента последней вакцинации можно проверять антитела и ожидать, что будут благотворные сдвиги по падению заражаемости. Я вас уверяю, тогда раздадутся голоса, что инфекция пошла вниз по естественным причинам, а вовсе не из-за вакцины. Но это не так важно. Нужно делать то, что мы можем делать, и надеяться на лучшее», — добавил вирусолог.

Ранее сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob провел опрос, согласно которому большинство россиян не готовы привиться от коронавируса. Результаты распределились следующим образом: 22% россиян готовы поставить прививку от COVID-19, 44% оказались против вакцинации от коронавируса, а 34% граждан затруднились дать однозначный ответ.