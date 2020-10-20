РФ не получила от США официальный ответ на предложение Путина о ДСНВ

Москва, 20 октября. Москва не получила от Вашингтона официальный ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о продлении на год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

«Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — указали в ведомстве.

Дипломаты объяснили, что Россия предлагает продлить ДСНВ на год и при этом готова вместе с США «заморозить» на этот период количество имеющихся ядерных боезарядов. В МИД подчеркнули, что этот процесс не должен сопровождаться никакими дополнительными условиями со стороны Вашингтона.

«Рассчитываем получить официальный ответ на нашу ноту от 16 октября», — заключили в ведомстве.

Инициатива продлить ДСНВ на год без дополнительных условий была озвучена президентом России на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову передать предложение американской стороне. Белый дом ответил отказом. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что инициатива якобы «обречена на провал» без учета временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Срок действия договора истечет в феврале 2021 года. Как отметил в комментарии ФАН политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев, из-за отказа США подписывать ДСНВ мировая безопасность оказалась в проигрыше.