Ковитиди предрекла страшные последствия планов Зеленского по базам для НАТО

Российский сенатор, представитель Крыма Ольга Ковитиди предрекла страшные последствия планов президента Украины Владимира Зеленского заложить две новые военно-морские базы по стандартам НАТО на Черноморском побережье. О том, что Киев «не ради мести, а ради справедливости» начнет строительство баз для защиты Черноморского региона, Зеленский заявил, выступая 20 октября с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Объекты будут создаваться на государственные средства и соответствовать стандартам Североатлантического альянса, к вступлению в который Киев давно стремится. Видеозапись выступления президента Украины доступна на YouTube-канале Рады.

В настоящее время, по словам Зеленского, Украина создает армию, которая не позволит отдавать украинские территории, а тот, кто «отдал Крым без боя», должен понести ответственность.

«Речь идет не о мести, а о справедливости», — заявил президент Украины.

Он напомнил также, что в 2020 году бюджет украинской армии стал самым большим в истории страны. По словам Зеленского, он не позволит сократить военное финансирование и в 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19. Предполагается, что на будущий год на нужды ВСУ будет выделено не менее 117 млрд гривен (4,12 млрд долларов).

По мнению российского политика Ольги Ковитиди, планы Зеленского крайне опасны в первую очередь для самой Украины и украинского народа. Эти планы отражают стремление Североатлантического военно-политического альянса продвинуться как можно ближе к границам РФ, а Украину НАТО использует как таран.

«Политика Украины, не являющейся членом НАТО, свидетельствует о реализации планов Альянса по продвижению на восток — к границам России, — отметила Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Фактически речь идет о превращении территории Украины в плацдарм, который Запад намерен использовать для противостояния с Россией, а, возможно, и для нападения на нашу страну. Таким образом, мы видим, что усилиями нынешних киевских властей украинская территория в мирное время фактически превращается в полигон для отработки антироссийских акций, а в военное — в поле битвы. Киев осознанно идет на это, подвергая украинский народ страшной угрозе масштабных потерь. Создание военно-морских баз для ВМС Украины в Черноморском регионе следует рассматривать именно в этом контексте».

Помимо военно-политического контекста провокационных планов Киева, тут есть и экономический аспект, о котором украинские власти предпочитают умалчивать, отмечает российский сенатор.

«Зеленский и его команда усугубляют финансовую кабалу, в которой уже и так пребывает Украина, полностью зависящая от западных подачек. У Киева, в принципе, нет денег на авантюрные проекты по созданию новых военных баз. Это значит, что очередные западные займы будут расходоваться на то, чтобы поддерживать страны Запада, а не украинский народ. Деньги пойдут на западное оборудование, западную технику и вооружение, а также на оплату строительства этих баз. Таким образом, страны НАТО сразу убивают двух зайцев. Они подминают под себя Украину, одновременно давая возможность заработать своим предприятиям. Напомню о строительстве для Украины британских ракетных катеров, о подготовке личного состава ВСУ инструкторами НАТО, которые, не стесняясь, работают непосредственно на украинской территории. Таким образом, опасные планы Зеленского в Черноморском регионе — это не только путь в тупик, представляющий страшную опасность для самой Украины, но и удар по украинской экономике», — предупредила Ольга Ковитиди.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение масштабного опроса 25 октября в ходе местных выборов. Украинским избирателям предложат ответить на пять вопросов: о введении пожизненного заключения за коррупцию, о создании свободной экономической зоны в Донбассе, о сокращении числа депутатов Рады, о легализации медицинской марихуаны и о новом «ворошении прошлого» в связи с Будапештским меморандумом.